Кобяков заявил об интересе недружественных стран к ВЭФ Кобяков: даже недружественные страны проявляют интерес к ВЭФ

Москва15 авг Вести.Даже недружественные страны проявляют интерес к Восточному экономическому форуму, в том числе европейские компании и бизнесмены. Об этом заявил секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков.

В беседе с ТАСС он отметил, что многие западные фирмы работают так же, как и в России.

Часть бизнеса, по понятийным договоренностям со своими же правительствами, продолжает работу в России, стараясь не привлекать внимание русофобов этих стран сказал Кобяков

По его словам, многие из европейских стран занимают недружественную позицию по отношению к РФ, но по причине того, что не в силах спорить в санкционных вопросах с англосаксами. Тем не менее, сообщается о повышенной заинтересованности к российским экономическим форумам.

Интерес традиционно большой. Прежде всего, это страны АТР, среди них есть и формально недружественные. Хотя есть и европейские бизнесмены и компании добавил секретарь

Он также рассказал, что западным странам нужно следить за предстоящим выступлением президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в текущем году - "Дальний Восток - развитие во благо людей".