Кобяков рекомендовал странам Запада следить за выступлением Путина на ВЭФ

Советник Путина анонсировал важные заявления президента на ВЭФ Кобяков рекомендовал странам Запада следить за выступлением Путина на ВЭФ

Москва15 авг Вести.Западным странам нужно следить за предстоящим выступлением президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом в интервью ТАСС заявил советник российского лидера, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков.

Он отметил, что к речи Путина на пленарном заседании в рамках форума традиционно приковано большое внимание.

Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу сказал Кобяков

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в текущем году - "Дальний Восток - развитие во благо людей".