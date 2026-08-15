Москва15 авгВести.Западным странам нужно следить за предстоящим выступлением президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом в интервью ТАСС заявил советник российского лидера, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков.
Он отметил, что к речи Путина на пленарном заседании в рамках форума традиционно приковано большое внимание.
Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западусказал Кобяков
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в текущем году - "Дальний Восток - развитие во благо людей".