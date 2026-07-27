Россия и ОАЭ расширят сотрудничество в сферах торговли и инвестиций Кобяков: Россия и ОАЭ намерены расширить сотрудничество в ряде сфер

Москва27 июл Вести.Россия и Объединенные Арабские Эмираты намерены расширить торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс" по итогам встречи советника президента РФ Антона Кобякова с послом ОАЭ в России Мохаммадом Альджабером.

Стороны отметили, что отношения между странами продолжают динамично развиваться благодаря активному политическому диалогу и взаимодействию по межправительственной, межпарламентской и деловой линиям. Особое внимание в будущем планируется уделить совместным проектам в инвестиционной, туристической, энергетической и гуманитарной сферах.

За 55 лет дипломатических отношений Россия и Объединенные Арабские Эмираты сформировали прочную основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства заявил Кобяков

В ходе встречи представители Москвы и Абу-Даби также обсудили участие делегации ОАЭ в Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в начале июня. Кроме того, стороны обговорили будущее присутствие ОАЭ на таких мероприятиях, как Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя и Российско-Арабский экономический форум.

Ранее стало известно, что Россия и арабские государства готовятся к проведению совместного форума. Он состоится в Москве.