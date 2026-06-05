Алиханов: товарооборот России и ОАЭ вырос в три раза за пять лет

Алиханов рассказал о росте товарооборота между Россией и ОАЭ Алиханов: товарооборот России и ОАЭ вырос в три раза за пять лет

Москва5 июн Вести.Товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов за последние пять лет вырос в три раза. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Министр в ходе ПМЭФ принял участие во встрече сопредседателей российско-эмиратской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Говоря о торговле в целом, нельзя не отметить ее поступательное развитие. Товарооборот в последние годы стабильно растет и по итогам 2025 года составил 14 млрд долл. За последние 5 лет он вырос почти в три раза приводит слова Алиханова пресс-служба Минпромторга

Глава ведомства также отметил, что в этом году отмечается особая дата – 55 лет со дня установления дипломатических отношений между странами.

На встрече стороны обсудили вопросы в сфере фармацевтики, а также в отраслях нефти и газа, торгово-экономического сотрудничества.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Свыше 20 тысяч гостей из более чем 100 государств станут участниками форума.