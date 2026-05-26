Мантуров: РФ и ОАЭ нарастили товарооборот в 1,5 раза, до исторического максимума

Москва26 мая Вести.Вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что товарооборот между Россией и ОАЭ в 2025 году вырос в 1,5 раза и достиг исторического максимума.

Мантуров встретился с президентом ОАЭ Мохаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает секретариат вице-премьера.

Товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос в полтора раза и вышел на исторический максимум - 14 миллиардов долларов отметил Мантуров

Он подчеркнул, что торгово-экономические связи двух стран развиваются успешно.

Ранее зампред Госдумы Александр Бабаков заявил ИС "Вести", что развитию экономических связей между странами способствовали отличная инфраструктура и дружественное отношение ОАЭ к России.

В 2025 году были заключены соглашение РФ и ОАЭ об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, а также межправительственное соглашение о торговле услугами и инвестициях.