Алиханов: торговля между Россией и Индонезией удвоилась за последние пять лет

Алиханов рассказал о перспективах товарооборота России и Индонезии Алиханов: торговля между Россией и Индонезией удвоилась за последние пять лет

Москва6 июл Вести.Торговля между Россией и Индонезией за последние пять лет увеличилась почти вдвое, и страны намерены наращивать товарооборот по ряду товаров, рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ИС "Вести".

За последние пять лет наша взаимная торговля почти удвоилась, составила без малого 5 млрд долларов. Но это, конечно, достаточно скромные цифры с учетом того огромного потенциала, который сейчас показывает экономика Индонезии отметил Антон Алиханов

Индонезия – крупнейшая страна в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, где ежегодно происходит прирост населения, добавил глава Минпромторга.

У нас есть замечательные большие перспективы наращивать как товарооборот, так и взаимное индустриальное партнерство. Мы обсуждаем с ними и фармацевтику, и медицинскую технику. В частности, компания из Екатеринбурга не только поставляет медицинские аппараты, но и производит их в Индонезии. Локализовали производство аппаратов искусственной вентиляции легких сказал Антон Алиханов

Он выразил надежду, что сотрудничество будет только расширяться, ведь многие российские фармкомпании проявляют интерес к тому, чтобы начать поставки продукции в Индонезию.

Индонезия выступает страной-партнером международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит с 6 по 9 июля 2026 года в Екатеринбурге. На площадке представлены более 50 индонезийских компаний, отраслевых и государственных организаций, институтов развития.