В Минпроме Индонезии заявили о готовности к расширению партнерства с Россией

Индонезия надеется на долгосрочное партнерство с Россией В Минпроме Индонезии заявили о готовности к расширению партнерства с Россией

Москва6 июл Вести.Индонезия надеется на новые соглашения с Россией на межправительственном уровне, сообщил ИС "Вести" гендиректор по промышленной устойчивости и региональному развитию Министерства промышленности Индонезии Три Супонди.

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром". Ее главный партнер в этом году — Индонезия. Делегация государства насчитывает около 250 человек. Здесь представлены специалисты в области агропрома, химической промышленности и машиностроения. Они готовы работать с Россией и ее партнерами в стратегической долгосрочной перспективе.

Во-первых, это соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, которое было подписано в прошлом году, и мы надеемся, что внедрим его с этого года. И, конечно, мы также надеемся на новые соглашения на межправительственном уровне сказал Супонди

Стенд Индонезии — крупнейший на выставке, он представляет более десяти разных отраслей: от беспилотных систем до туризма. Выставка открыта до 9 июля.