Платежную систему для туристов из РФ разработали в Индонезии

В Индонезии создали платежную систему для российских туристов Платежную систему для туристов из РФ разработали в Индонезии

Москва6 июл Вести.Индонезийская компания PT Manna Indonesia Group разработала систему трансграничных платежей для упрощения расчетов российских туристов в Индонезии и наоборот. Об этом пишет газета Narasipos.

Уточняется, что для реализации проекта компания намерена сотрудничать с партнерами в сфере денежных переводов.

Подчеркивается, что система позволит индонезийским туристам оплачивать товары и услуги в России без многократного обмена валюты, а российские туристы смогут совершать платежи в Индонезии через приложение LinkAja.

Инициатива направлена на развитие туристических и деловых связей между двумя странами. В компании также рассчитывают, что запуск платежной системы облегчит взаимные поездки и будет способствовать росту туристического потока.

В апреле президент России Владимир Путин провел встречу с индонезийским коллегой Прабово Субианто. Ходе переговоров российский лидер заявил, что фармацевтика, космос и энергетика – одни из самых перспективных направлений для взаимодействия между двумя странами.