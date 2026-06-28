Посол РФ в Таиланде: Москва и Бангкок развивают платежи для туристов без карт

РФ и Таиланд разрабатывают системы безналичной оплаты Посол РФ в Таиланде: Москва и Бангкок развивают платежи для туристов без карт

Москва28 июн Вести.Несмотря на геополитические сложности, российские и таиландские компании продолжают развивать системы взаимных безналичных платежей для туристов. Об этом сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин агентству РИА Новости.

Несмотря на все геополитические сложности, и туроператоры, и те организации, которые заняты цифровизацией услуг, все равно идут вперед, создавая системы взаимных платежей для нужд туризма. сказал он

Томихин отметил, что выпуск специальных туристических банковских карт для путешественников уже становится менее актуальным. По его словам, сейчас появляются новые технологии, которые позволяют обходиться без таких карт, включая бесконтактные и безналичные способы оплаты.

Посол считает, что именно в этом направлении будет развиваться финансовое обеспечение туристических обменов между Россией и Таиландом. Такие решения, по его оценке, могут создать дополнительный потенциал для роста турпотоков.

Он также напомнил, что в нескольких регионах Таиланда уже работает система оплаты покупок и услуг через считывание QR-кодов Сбербанка.

Кроме того, Томихин рассказал, что таиландские журналисты, побывавшие на Петербургском экономическом форуме, сообщили ему о действующем в России мобильном приложении, которое позволяет оплачивать товары и услуги на территории РФ со счетов в банках Таиланда.