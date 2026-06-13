Москва13 июнВести.Представители Шри-Ланки и России ведут переговоры о запуске регулярного авиасообщения между странами вне рамок зимнего туристического сезона.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел, зарубежной занятости и туризма островного государства Руван Ранасингхе.
В настоящее время он находится с визитом в Москве, где обсуждает различные вопросы двустороннего сотрудничества.
Обычно "Аэрофлот" осуществляет прямые рейсы в туристический сезон, сейчас они взяли паузу, но возобновят полеты в октябре. Мы пытаемся организовать чартерные рейсы в образующееся временное окно, мы обсуждаем чартерные рейсы в этот период, а также (рейсы компании – прим. ред.) SriLankan Airlines. Переговоры продолжаются, основной проблемой остается страховказаявил Ранасингхе
В Коломбо рассчитывают на организацию, как минимум, одного прямого рейса в неделю. Добавил собеседник агентства.
Кроме того, замминистра отметил, что Шри-Ланка активно работает над привлечением российских туристов. Он, в частности, напомнил, что граждане России могут получить бесплатную электронную визу для въезда в страну, заявка на которую подается онлайн.
Мы совершенствуем сервис … инвестируем в новые системы и оборудование в аэропортах, увеличиваем количество стоек. Все это сделает пребывание туристов более комфортнымдобавил Ранасингхе
Ранее стало известно, что прямое авиасообщение между Россией и Пакистаном мощен быть запущено в августе 2026 года.