Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией Шри-Ланка и РФ обсуждают вопрос о прямом авиасообщении вне туристического сезона

Москва13 июн Вести.Представители Шри-Ланки и России ведут переговоры о запуске регулярного авиасообщения между странами вне рамок зимнего туристического сезона.

Об этом в разговоре с ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел, зарубежной занятости и туризма островного государства Руван Ранасингхе.

В настоящее время он находится с визитом в Москве, где обсуждает различные вопросы двустороннего сотрудничества.

Обычно "Аэрофлот" осуществляет прямые рейсы в туристический сезон, сейчас они взяли паузу, но возобновят полеты в октябре. Мы пытаемся организовать чартерные рейсы в образующееся временное окно, мы обсуждаем чартерные рейсы в этот период, а также (рейсы компании – прим. ред.) SriLankan Airlines. Переговоры продолжаются, основной проблемой остается страховка заявил Ранасингхе

В Коломбо рассчитывают на организацию, как минимум, одного прямого рейса в неделю. Добавил собеседник агентства.

Кроме того, замминистра отметил, что Шри-Ланка активно работает над привлечением российских туристов. Он, в частности, напомнил, что граждане России могут получить бесплатную электронную визу для въезда в страну, заявка на которую подается онлайн.

Мы совершенствуем сервис … инвестируем в новые системы и оборудование в аэропортах, увеличиваем количество стоек. Все это сделает пребывание туристов более комфортным добавил Ранасингхе

Ранее стало известно, что прямое авиасообщение между Россией и Пакистаном мощен быть запущено в августе 2026 года.