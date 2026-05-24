Прямое авиасообщение между Россией и Пакистаном могут запустить в августе, компания Fly Jinnah запланировала рейсы из Москвы в Исламабад.
Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство изучило слоты для выполнения рейсов, которые забронировал пакистанский лоукостер на начало августа. Появление рейсов в сезонном расписании аэропорта свидетельствует о том, что перевозчик может начать полеты в эти даты. При этом билетов на самолет пока в продаже нет.
Отмечается, что в расписании числится рейс в столицу Пакистана на 1 августа с вылетом из аэропорта "Домодедово".
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал, что Россия собирается расширять географию прямых авиарейсов в страны Азии.