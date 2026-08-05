Пакистан планирует визит премьер-министра Шарифа в Россию на осень

Отложенный визит премьер-министра Пакистана в Россию ожидается осенью Пакистан планирует визит премьер-министра Шарифа в Россию на осень

Москва5 авг Вести.Поездка премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию, отложенная ранее из-за дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, может состояться в осенний период, заявил посол республики в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

Как пояснил руководитель дипмиссии в беседе с ТАСС, изначально визит планировался 3 марта. Значительная часть пакистанской предпринимательской делегации к тому моменту уже находилась в Москве в рамках участия в крупном мероприятии, но кризис на Ближнем Востоке вынудил стороны скорректировать графики.

По словам дипломата, сейчас внешнеполитические ведомства двух стран ведут постоянные контакты и близки к завершению работы по утверждению точного расписания визита.

Посол добавил, что прибытие руководителя пакистанского кабмина в РФ с высокой долей вероятности ожидается в заключительном квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что дату визита премьера Пакистана в Россию согласуют в ближайшие месяцы.