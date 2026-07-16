В МИД РФ прокомментировали визит Байрамова в Россию МИД РФ: рассматриваем будущий визит Байрамова как продолжение диалога

Москва16 июл Вести.Москва рассматривает предстоящий визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова как продолжение политического диалога. Об этом заявили в МИД РФ.

В сообщении пресс-службы уточняется, что Байрамов пробудет в России 16-17 июля с официальным визитом. Предусмотрена встреча и переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Рассматриваем предстоящий визит Д. А. Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества говорится в сообщении

Кроме того, в МИД отметили, что стороны намерены обсудить состояние и перспективы совместной работы и обменяться мнениями по региональной и международной повестке дня.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что отношения с Россией полностью нормализовались. По его словам, все разногласия остались в прошлом.