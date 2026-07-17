МИД России и Азербайджана отметили позитивную динамику двусторонних отношений Лавров: Россия и Азербайджан раскрывают потенциал двусторонних отношений

Москва17 июл Вести.Россия и Азербайджан продолжают работу над полным раскрытием потенциала двусторонних отношений, закрепленных в Московской декларации 2022 года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, страны последовательно развивают сотрудничество.

Мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года сказал министр

В свою очередь Байрамов также отметил, что, несмотря на сохраняющиеся сложности в мировой экономике, совместная работа Москвы и Баку продолжает прогрессировать.

Несмотря на все сложности, которые существуют в мировой экономике, в целом тренд между нашими странами позитивный заявил глава азербайджанского МИД

16-17 июля Москва принимает Джейхуна Байрамова, официальный визит которого воспринимает как продолжение политического разговора. Стороны обсуждают состояние и перспективы совместной работы.