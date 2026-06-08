Лавров заявил о заинтересованности РФ в развитии отношений с Бангладеш Лавров: РФ заинтересована в продвижении двусторонних отношений с Бангладеш

Москва8 июн Вести.Россия заинтересована в том, чтобы использовать визит главы МИД Бангладеш Халилура Рахмана для продвижения двусторонних отношений стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с бангладешским коллегой.

Обменяемся мнениями сегодня о положении дел в различных регионах, о тех вопросах, которые стоят на повестке дня ООН. И, безусловно, заинтересованы в том, чтобы использовать ваш визит для дальнейшего продвижения наших двусторонних отношений сказал глава российского дипведомства

Ранее Россия поздравила министра иностранных дел Бангладеш Халилура Рахмана с избранием на пост председателя Генеральной ассамблеи ООН.