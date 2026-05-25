В МИД России обсудили состояние и перспективы партнерства с Азербайджаном

Замглавы МИД РФ и посол Азербайджана обсудили предстоящие контакты

Москва25 мая Вести.В Москве состоялась рабочая встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики Рахманом Мустафаевым. По информации российского внешнеполитического ведомства, дипломаты провели детальный обзор текущего состояния союзнических отношений.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанской повестки дня. "Сверены часы" относительно предстоящих контактов высокого уровня сообщили на Смоленской площади

Кроме того, стороны уделили особое внимание практическим аспектным взаимодействия, подробно обсудив "состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, включая важность восстановления в полном объеме культурно-гуманитарных связей".