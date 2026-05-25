Москва25 маяВести.В Москве состоялась рабочая встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики Рахманом Мустафаевым. По информации российского внешнеполитического ведомства, дипломаты провели детальный обзор текущего состояния союзнических отношений.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанской повестки дня. "Сверены часы" относительно предстоящих контактов высокого уровнясообщили на Смоленской площади
Кроме того, стороны уделили особое внимание практическим аспектным взаимодействия, подробно обсудив "состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, включая важность восстановления в полном объеме культурно-гуманитарных связей".