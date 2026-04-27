Путин продлил полномочия замглавы МИД Галузина до 14 июня 2027 года

Путин продлил госслужбу замглавы МИД Михаила Галузина до 2027 года Путин продлил полномочия замглавы МИД Галузина до 14 июня 2027 года

Москва27 апр Вести.Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной гражданской службы заместителю министра иностранных дел России Михаилу Галузину до 14 июня 2027 года.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 14 июня 2027 г. заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Галузину Михаилу Юрьевичу говорится в документе

Михаил Галузин за время своей работы в системе МИД России занимал разные должности в центральном аппарате и за рубежом. В 2001-2008 годах был советником-посланником посольства России в Японии, в 2008-2012 годах возглавлял департаменты, курирующие страны Азии и Азиатско‑Тихоокеанского региона.