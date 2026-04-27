Москва27 апрВести.Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной гражданской службы заместителю министра иностранных дел России Михаилу Галузину до 14 июня 2027 года.
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 14 июня 2027 г. заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Галузину Михаилу Юрьевичуговорится в документе
Михаил Галузин за время своей работы в системе МИД России занимал разные должности в центральном аппарате и за рубежом. В 2001-2008 годах был советником-посланником посольства России в Японии, в 2008-2012 годах возглавлял департаменты, курирующие страны Азии и Азиатско‑Тихоокеанского региона.