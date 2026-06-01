Путин продлил срок полномочий Львовой-Беловой еще на пять лет Путин продлил срок полномочий Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена

Москва1 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, которым продлил еще на пять лет срок полномочий Марии Львовой-Беловой на посту уполномоченного по правам ребенка в РФ.

Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка сроком на пять лет говорится в документе

Указ вступает в силу с 27 октября 2026 года.

Ранее Путин провел встречу с Львовой-Беловой. Глава государства среди прочего отметил, что федеральные и региональные программы поддержки семей в России должны быть целевыми и эффективными.