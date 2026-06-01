Песков: Путин 1 июня встретится с Львовой-Беловой и протоиереем Ткаченко

Путин в понедельник встретится с Львовой-Беловой и протоиереем Ткаченко Песков: Путин 1 июня встретится с Львовой-Беловой и протоиереем Ткаченко

Москва1 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 1 июня, работает в Кремле и проведет несколько встреч, приуроченных к Международному дню защиты детей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что глава государства проведет встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

В течение дня Путин примет по случаю детского дня уполномоченного по вопросам защиты прав детей Марию Львову-Белову сказал он на брифинге

Кроме того, Путин встретится с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет фонд "Круг добра". Организация на протяжении многих лет собирает средства для помощи детям с редкими тяжелыми заболеваниями. По словам Пескова, благодаря успешной работе фонда тысячи детей уже получили помощь.

При этом Песков не исключил проведение еще одного рабочего совещания во второй половине дня в понедельник.

Российский президент в понедельник также встретится с многодетными семьями и вручит ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава".