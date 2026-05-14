В Кремле сказали, когда Путин встретится с Лантратовой Песков: встреча Путина с Лантратовой зависит от графика президента

Москва14 мая Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин намерен встретиться с новым уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. В четверг, 14 мая, она была назначена на данный пост, сменив в этой должности Татьяну Москалькову.

Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что Путин встретится с Лантратовой, как только в его графике будет соответствующая возможность.

Уверен, эта встреча состоится, конечно подчеркнул Песков

Свой голос за Лантратову в Госдуме отдал 301 депутат, против проголосовали четыре человека, а воздержались двое.