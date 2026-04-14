Москва14 апр Вести.Детский омбудсмен Мария Львова-Белова стала председателем Фонда защиты детей. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Назначить уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Львову-Белову М.А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей" говорится в указе

Фонд защиты детей был создан 6 октября 2020 года по указу Путина. Целями основания организации были указаны консолидация усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию.