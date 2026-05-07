Львова-Белова рассказала о работе с детьми в новых регионах России Львова-Белова: важно наладить комфортную жизнь для детей в новых регионах РФ

Москва7 мая Вести.В новых российских регионах ведется активная работа по обеспечению комфортной и безопасной жизни детей. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала в интервью ИС "Вести".

По ее словам, первоначальной задачей после присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей было оказание гуманитарной помощи для закрытия базовых потребностей детей и родителей.

Важно наладить вот эту жизнь, по крайней мере, в тех условиях, которые есть, максимально комфортную для детей. Со своей стороны у нас есть гуманитарные штабы во всех четырех регионах наших, которые адресно помогают семьям с детьми… Мы открыли два социально-психологических центра "Пульсар" в Запорожье и в Луганской народной республике, где работаем с семьями с детьми, где с детьми занимаются репетиторы, где психологи, специалисты работают, где проводятся мастер-классы, где мы работаем над профориентацией ребят рассказала Львова-Белова

Также омбудсмен добавила, что большим спросом пользуется проект для молодежи "Послезавтра", в котором приняло участие несколько тысяч детей.

Приезжают ребята из новых регионов, и мы работаем над их психологическим состоянием, специально обученные наши психологи, которые разрабатывали программу. И вот уже там несколько тысяч детей у нас поучаствовало в этих сменах, когда мы ищем это будущее для детей: куда поступить, чем заниматься, что интересно, как развивать личные качества, как становиться уверенным в себе и находить круг общения для дальнейшей жизни сказала она

Также Львова-Белова подробнее рассказала о развитии центров для подростков по всей России.