Москва6 июн Вести.Трудотерапия в виде летних трудовых лагерей полезна для подрастающего поколения. У детей будет возможность активно отдохнуть на каникулах и получить вознаграждение за свой труд. Такое мнение уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова высказала в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

Комментируя инициативу трудоустройства подростков с 12 лет, омбудсмен отметила, что это не только возможность получения первого заработка. Реализация этой инициативы будет способствовать раннему взрослению, получению подростками профессионального опыта, научит их ответственности. При этом Львова-Белова подчеркнула важность аспекта безопасности

Мы разработали стандарт ответственного трудоустройства вместе с бизнесом, вместе с Министерством труда и социальной защиты, который позволяет этот процесс сделать безопасным, не влиять на учебу в худшую сторону, быть сопровождаемым, согласовывать с родителями обязательно те действия, которые ребенок выполняет на своей работе. Поэтому я очень надеюсь, что, если будут какие-то возможности для работы 12-летних подростков, почему бы и нет сказала Львова-Белова

Ранее омбудсмен также рассказала о развитии центров для подростков. По ее словам, сейчас активно разрабатываются программы для подростков в кризисе.