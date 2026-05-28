Омбудсмен Москвы выступила за снижение возраста трудоустройства до 12 лет Детский омбудсмен Москвы предложила разрешить подработку детям с 12 лет

Москва28 мая Вести.Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети официально могут подрабатывать, до 12 лет. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

На пресс-конференции, посвященной детской безопасности в период летних каникул, Ярославская отметила, что сейчас федеральное законодательство требует изменений – при разговорах с подростками выясняется, что, начиная с 12 лет, почти все они хотят работать летом, быть занятыми и получать за это деньги.

Не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все цитирует Ольгу Ярославскую РИА Новости

Однако предоставить такую возможность всем желающим пока не удается, добавила омбудсмен.

Действующее законодательство разрешает легкий труд с 14 лет – при письменном согласии родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор можно с 15 лет (при условии получения образования), а с 16 лет – на общих основаниях.