Москва14 маяВести.Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной гражданской службы заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова до 8 июля 2027 года. Соответствующий документ за номером 161-рп от 14 мая 2026 года опубликован на официальном портале правовой информации.
Решение принято в соответствии с частью 1 статьи 25.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
Сергей Рябков родился 8 июля 1960 года в Ленинграде. В 1982 году он завершил обучение в МГИМО МИД СССР и в том же году поступил на работу в систему внешнеполитического ведомства. За годы карьеры дипломат прошел путь от сотрудника центрального аппарата министерства до заместителя министра иностранных дел — на эту должность он был назначен указом главы государства в августе 2008 года.
В разные периоды Рябков работал в посольстве России в США в качестве советника-посланника и старшего советника, руководил отделом ОБСЕ, а затем возглавлял Департамент общеевропейского сотрудничества. Дипломат носит высший ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, входит в Совет по внешней и оборонной политике и состоит в Российском совете по международным делам.