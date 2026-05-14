Сергей Рябков останется на посту замглавы МИД до июля 2027 года Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Сергея Рябкова до июля 2027 года

Москва14 мая Вести.Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной гражданской службы заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова до 8 июля 2027 года. Соответствующий документ за номером 161-рп от 14 мая 2026 года опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение принято в соответствии с частью 1 статьи 25.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Сергей Рябков родился 8 июля 1960 года в Ленинграде. В 1982 году он завершил обучение в МГИМО МИД СССР и в том же году поступил на работу в систему внешнеполитического ведомства. За годы карьеры дипломат прошел путь от сотрудника центрального аппарата министерства до заместителя министра иностранных дел — на эту должность он был назначен указом главы государства в августе 2008 года.

В разные периоды Рябков работал в посольстве России в США в качестве советника-посланника и старшего советника, руководил отделом ОБСЕ, а затем возглавлял Департамент общеевропейского сотрудничества. Дипломат носит высший ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, входит в Совет по внешней и оборонной политике и состоит в Российском совете по международным делам.