Москва10 июл Вести.Указом президента РФ Владимирa Путина Дмитрий Догадкин освобождён от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Государстве Катар — на его место назначен Артём Кожин. Соответствующая информация содержится в тексте президентского распоряжения, опубликованного в официальных источниках.

В документе говорится об освобождении Догадкина от должности посла и о назначении Кожина на эту же дипломатическую должность. Даты вступления в силу и сведения о дальнейших шагах (представлении верительных грамот и т.п.) в указе не уточняются.