Москва16 июнВести.Георгий Асатрян освобожден от должности торгового представителя России в Сирийской Арабской Республике. Об этом говорится в распоряжении правительства, размещенном на официальном портале публикования правовых актов.
Отмечается, что Асатрян освобожден от обязанностей торгового представителя в связи с истечением срока служебного контракта.
Следующим распоряжением на пост назначен Владимир Носков.
Торговое представительство РФ в Сирии было учреждено в 2020 году. Ранее сообщалось, что стороны договорились о возобновлении работы Русского дома в Дамаске, закрытого в декабре 2024 года.