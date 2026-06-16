Асатрян освобожден от должности торгового представителя РФ в Сирии

Назначен новый торговый представитель РФ в Сирии Асатрян освобожден от должности торгового представителя РФ в Сирии

Москва16 июн Вести.Георгий Асатрян освобожден от должности торгового представителя России в Сирийской Арабской Республике. Об этом говорится в распоряжении правительства, размещенном на официальном портале публикования правовых актов.

Отмечается, что Асатрян освобожден от обязанностей торгового представителя в связи с истечением срока служебного контракта.

Следующим распоряжением на пост назначен Владимир Носков.

Торговое представительство РФ в Сирии было учреждено в 2020 году. Ранее сообщалось, что стороны договорились о возобновлении работы Русского дома в Дамаске, закрытого в декабре 2024 года.