Русский дом в Сирии возобновит свою работу Россотрудничество: Русский дом в Сирии возобновить работу

Москва11 июн Вести.Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Русского дома в Дамаске. В ближайшее время глава Россотрудничества Игорь Чайка полетит в столицу Арабской Республики для официального открытия представительства агентства, сообщили в ведомстве.

В организации рассказали, что договоренность была достигнута во время встречи главы агентства Игоря Чайки с временным поверенным в делах посольства Сирии в России Абдулраззаком Исмаилом в Россотрудничестве.

По итогам переговоров удалось достичь договоренностей по возобновлению работы Российского центра науки и культуры в Дамаске, закрытого в декабре 2024 года цитирует заявление ведомства ТАСС

Чайка предложил в кратчайшие сроки направить в Сирию техническую делегацию, которая оценит состояние Русского дома и согласует с властями САР все необходимые организационные вопросы. Затем глава Россотрудничества лично прилетит в Дамаск для открытия представительства.

Будем надеяться, что до конца текущего года центр заработает. Это позволит существенно нарастить объем взаимодействия и упростить подготовку к набору студентов. Когда на месте появятся квалифицированные специалисты, объем квоты, о котором мы сегодня говорим, конечно же, увеличится еще больше сказал Чайка

Исмаил в свою очередь выразил заинтересованность в скорейшем открытии Русского дома. Также он заверил, что власти обеспечат безопасность всем российским учреждениям на территории страны.