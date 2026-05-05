Генконсульство России в Исфахане вернется к работе 6 мая Генконсульство РФ в иранском Исфахане возобновит работу 6 мая

Москва5 мая Вести.Генеральное консульство Российской Федерации в иранском городе Исфахан объявило о возобновлении работы с 6 мая. Об этом сообщает Telegram-канал диппредставительства.

По информации генконсульства, личный прием граждан будет осуществляться "в соответствии с установленным графиком".

Генеральное консульство Российской Федерации в Исфахане возобновляет работу с 6 мая 2026 года отмечается в заявлении

Диппредставительство вынуждено было приостановить работу на фоне обострения ближневосточного конфликта.