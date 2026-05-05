Москва5 маяВести.Генеральное консульство Российской Федерации в иранском городе Исфахан объявило о возобновлении работы с 6 мая. Об этом сообщает Telegram-канал диппредставительства.
По информации генконсульства, личный прием граждан будет осуществляться "в соответствии с установленным графиком".
Генеральное консульство Российской Федерации в Исфахане возобновляет работу с 6 мая 2026 годаотмечается в заявлении
Диппредставительство вынуждено было приостановить работу на фоне обострения ближневосточного конфликта.