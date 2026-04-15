Москва15 апрВести.Временно остановлена работа генеральных консульств России в иранских городах Исфахан и Решт. Об этом сообщил директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов.
По информации дипломата, сотрудники диппредставительств продолжают оказывать содействие в организации выезда российских граждан из Ирана, в том числе специалистов, занятых на строительстве АЭС "Бушер", а также членов их семей, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что здание российского генконсульства в иранском городе Исфахан было повреждено 8 марта во время атаки на администрацию губернатора провинции.