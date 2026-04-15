Работа генконсульств России приостановлена в двух иранских городах МИД РФ: работа генконсульств России в иранских Исфахане и Реште приостановлена

Москва15 апр Вести.Временно остановлена работа генеральных консульств России в иранских городах Исфахан и Решт. Об этом сообщил директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов.

По информации дипломата, сотрудники диппредставительств продолжают оказывать содействие в организации выезда российских граждан из Ирана, в том числе специалистов, занятых на строительстве АЭС "Бушер", а также членов их семей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что здание российского генконсульства в иранском городе Исфахан было повреждено 8 марта во время атаки на администрацию губернатора провинции.