Москва6 мая Вести.Генконсульство России в иранском Исфахане возобновило работу после того, как приостановило ее 15 марта на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.

Между США, Израилем и Ираном установлено перемирие​​​.

Здание генконсульства незначительно пострадало во время американских и израильских бомбардировок Ирана. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что 8 марта при ударе по расположенной неподалеку администрации губернатора провинции Исфахан в служебном здании и жилых квартирах генконсульства выбило стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, все обошлось без жертв и травм.

Генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов заявил, что генконсульство занималось эвакуацией сотрудников Росатома, строивших АЭС "Бушер" на юге Ирана.