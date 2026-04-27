Игорь Чайка возглавил Россотрудничество и поблагодарил президента за доверие

Игорь Чайка о назначении главой Россотрудничества: осознаю всю ответственность Игорь Чайка возглавил Россотрудничество и поблагодарил президента за доверие

Москва27 апр Вести.Новым руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) назначен Игорь Чайка. В своем первом заявлении на этом посту он выразил признательность Президенту РФ Владимиру Путину за оказанное доверие.

Благодарю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие. Осознаю всю полноту ответственности данного решения написал Чайка на сайте Россотрудничества

Чайка подчеркнул, что полностью осознает ответственность, возложенную на него в период беспрецедентного внешнего давления и напряженной международной обстановки.

По его словам, приоритетами работы агентства останутся защита прав соотечественников и укрепление гуманитарных связей России с дружественными странами в условиях глобальных вызовов.