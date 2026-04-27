Москва27 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества, освободив с поста Евгения Примакова.

Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности