Москва27 апрВести.Президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества, освободив с поста Евгения Примакова.
Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должностиследует из указа президента
Владимир Путин другим указом освободил Евгения Примакова от должности руководителя Россотрудничества.
Ранее президент подписал указ о назначении Станислава Кранса послом РФ в Новой Зеландии.