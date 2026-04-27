Игорь Чайка - о задачах и принципах работы Россотрудничества Игорь Чайка: перед Россотрудничеством стоит широкий круг задач

Москва27 апр Вести.Россотрудничеству необходимо систематизировать накопленный опыт и повысить эффективность действующих программ, заявил новый глава агентства Игорь Чайка.

В понедельник президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова. До этого Чайка был заместителем руководителя организации и курировал гуманитарные и образовательные проекты.

Игорь Чайка поблагодарил президента за оказанное доверие в условиях напряженной международной обстановки.

По его словам, организации необходимо систематизировать опыт, повысить эффективность действующих программ, объединить усилия структур, работающих на гуманитарном направлении.