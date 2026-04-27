Москва27 апрВести.Россотрудничеству необходимо систематизировать накопленный опыт и повысить эффективность действующих программ, заявил новый глава агентства Игорь Чайка.
В понедельник президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова. До этого Чайка был заместителем руководителя организации и курировал гуманитарные и образовательные проекты.
Игорь Чайка поблагодарил президента за оказанное доверие в условиях напряженной международной обстановки.
По его словам, организации необходимо систематизировать опыт, повысить эффективность действующих программ, объединить усилия структур, работающих на гуманитарном направлении.
В приоритете — выстраивание понятной, управляемой и ориентированной на результат модели работыговорится в заявлении Игоря Чайки, размещенном в его Telegram-канале