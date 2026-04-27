Примаков: наше расставание с госслужбой происходит по любви

Примаков прокомментировал свой уход с поста главы Россотрудничества Примаков: наше расставание с госслужбой происходит по любви

Москва27 апр Вести.Экс-глава Россотрудничества Евгений Примаков объяснил причины своего ухода с поста руководителя ведомства, а также поблагодарил президента России Владимира Путина за высокое доверие. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Примакова, его уход из госслужбы происходит со взаимным уважением и "по любви". Он планирует вернуться к журналистике и научной деятельности, продолжить свой путь "на гражданке".

Мой преемник Игорь Чайка - человек, которому я целиком доверяю. Игорь уже год проработал моим заместителем, до этого несколько лет возглавлял Общественный совет Россотрудничества. Я рад выбору президента отметил Примаков

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества, освободив с поста Евгения Примакова.