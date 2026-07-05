Песков: Путин и Иванов были больше, чем сослуживцы

Песков раскрыл, что Путин и Иванов были не просто сослуживцами Песков: Путин и Иванов были больше, чем сослуживцы

Москва5 июл Вести.Президент России Владимир Путин и бывший вице-премьер Сергей Иванов были больше чем сослуживцами, их можно назвать близкими соратниками. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Иванов, умерший 26 июня в возрасте 73 лет чиновник прошел с Путиным долгий путь, пояснил Песков.

Они были более чем сослуживцы, они действительно знали давно друг друга, хорошо знали друг друга с профессиональной точки зрения. И они были, можно сказать, близкими соратниками сказал пресс-секретарь

В разное время Иванов занимал посты министра обороны, вице-премьера, а также был руководителем администрации президента.

Он всегда занимал весьма и весьма ответственные должности. Самоотверженно работал на каждой должности, не жалея себя. Я лично был этому свидетелем на протяжении больше чем 20-ти лет. Это тоже огромная часть моей жизни. И, конечно, для всех нас, и главное, для президента Путина в личном плане это большая утрата поделился Песков

Ранее во время церемонии прощания с Иваеновым в ЦКБ Путин коротко пообщался с его семьей в рамках официальной церемонии. Также глава государства почтил память своего соратника, возложив к гробу цветы.