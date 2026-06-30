Путин простился с Сергеем Ивановым Песков: Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Москва30 июн Вести.Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ. Глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым. Глава государства почтил память покойного, возложив цветы к гробу, и кратко пообщался с семьей говорится в сообщении

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов умер 26 июня. В разное время он занимал посты министра обороны, вице-премьера, а также был руководителем администрации президента.

Сергея Иванова похоронят 30 июня, во вторник, на Троекуровском кладбище.