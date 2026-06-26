Москва26 июнВести.Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Иванова — государственного деятеля, в разное время занимавшего ключевые посты в силовом и административном блоке. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу возрасте 73 лет Иванов скончался.
Мы с глубоким прискорбием сообщаем что сегодня ушел из жизни Сергей Борисович Ивановсказал представитель Кремля
Он также подтвердил, что глава государства уже отреагировал на трагическую весть.
Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнованийдобавил Песков
Сергей Иванов в разные годы возглавлял министерство обороны, работал вице-премьером правительства, а также руководил администрацией президента РФ. В последние годы Иванов занимал должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.