Песков: Путин соболезнует в связи со смертью Сергея Иванова

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Иванова Песков: Путин соболезнует в связи со смертью Сергея Иванова

Москва26 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Иванова — государственного деятеля, в разное время занимавшего ключевые посты в силовом и административном блоке. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пятницу возрасте 73 лет Иванов скончался.

Мы с глубоким прискорбием сообщаем что сегодня ушел из жизни Сергей Борисович Иванов сказал представитель Кремля

Он также подтвердил, что глава государства уже отреагировал на трагическую весть.

Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований добавил Песков

Сергей Иванов в разные годы возглавлял министерство обороны, работал вице-премьером правительства, а также руководил администрацией президента РФ. В последние годы Иванов занимал должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.