Лавров отметил неоценимый вклад Сергея Иванова в развитие России Лавров: Сергей Иванов внес неоценимый вклад в развитие России

Москва26 июн Вести.Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов многое сделал для укрепления национальной безопасности и внес неоценимый вклад в развитие России. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сообщение министра иностранных дел с соболезнованиями ввиду кончины Иванова опубликованы на официальном сайте ведомства.

Сергей Борисович внес неоценимый личный вклад в развитие современной России. Многое сделал для укрепления национальной безопасности и обороноспособности нашей страны, упрочения ее позиций в мире, модернизации отечественного военно-промышленного комплекса заявил Лавров

По его словам, с уходом Иванова Россия понесла тяжелую утрату.

Выражаю искренние соболезнования. Прошу принять слова сочувствия и поддержки отметил министр

Информация о смерти Сергея Иванова стала известна 26 июня. Соболезнования по этому поводу выразили президент РФ Владимир Путин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.