Патриарх Кирилл заявил, что будет молиться за упокой души Сергея Иванова

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Иванова Патриарх Кирилл заявил, что будет молиться за упокой души Сергея Иванова

Москва26 июн Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким бывшего министра обороны и спецпредставителя президента России Сергея Иванова, который скончался 26 июня.

Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Глава Русской православной церкви в своем траурном послании, опубликованном на официальном сайте РПЦ, отметил, что Иванов "немало потрудился на благо Отечества" и всегда неизменно стремился защищать суверенитет России.

Сопереживая всем родным и близким, друзьям и соратникам почившего, возношу молитвы об упокоении души новопреставленного раба Божия Сергия в селениях небесных. Вечная ему память добавил патриарх

Ранее соболезнования в связи с уходом из жизни Иванова выразил президент России Владимир Путин.