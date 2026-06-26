"Будут добрым словом вспоминать": Жуков отреагировал на новость о смерти Иванова Депутат Жуков выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Иванова

Москва26 июн Вести.Первый вице-спикер Госдумы России Александр Жуков в комментарии ИС "Вести" выразил соболезнования близким и родным ушедшего из жизни экс-министра обороны, спецпредставителя президента России Сергея Иванова.

Он отметил, что Сергей Иванов был патриотом России – всю жизнь посвятил обороне и безопасности страны.

Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов – замечательный человек, государственный деятель, патриот России, который, в общем, практически всю свою жизнь посвятил служению обороне и безопасности России… Всегда и везде он проявлял свои лучшие качества руководителя и практически всего себя отдавал служению Родине. Замечательный человек, очень печальное известие. Хочу высказать соболезнования родным и близким Сергея Борисовича. Пусть земля ему будет пухом сказал Жуков

Депутат рассказал, что экс-министр был большим любителем спорта – особенно он ценил баскетбол и поддерживал ЦСКА.

Благодаря его поддержке наши баскетболисты, особенно клуб ЦСКА, болельщиком которого он был, добивались больших успехов на международной арене. Я думаю, что многие спортсмены будут всегда добрым словом вспоминать Сергея Борисовича добавил политик

Сергей Иванов ушел из жизни в пятницу в возрасте 73 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной государственного деятеля и направил соответствующую телеграмму семье.