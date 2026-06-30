Москва30 июн Вести.Ушедший из жизни бывший глава Министерства обороны РФ Сергей Иванов был большим патриотом России, порядочным и профессиональным человеком. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

Он был очень большим патриотом нашей страны, безусловно, выдающимся государственным деятелем, был очень серьезный человек, очень порядочный и очень профессиональный. Человек, который практически всю свою жизнь посвятил служению России сказал Жуков

Ранее помощник президента России, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский рассказал, что Иванов всегда легко шел навстречу, вникал и пытался помочь.

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым. Глава государства почтил память покойного, возложив цветы к гробу, и кратко пообщался с его семьей.