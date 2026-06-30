Мединский про Иванова: легко шел навстречу, вникал и всегда пытался помочь

Мединский поделился воспоминаниями об экс-министре обороны Иванове Мединский про Иванова: легко шел навстречу, вникал и всегда пытался помочь

Москва30 июн Вести.Ушедший из жизни бывший глава Министерства обороны РФ Сергей Иванов всегда легко шел навстречу, вникал и пытался помочь. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал помощник президента России, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский.

Сергей Борисович относится к той когорте, стоявших с первого дня рядом с президентом, которые сохранили нашу страну. Наверное, это был единственный большой начальник, который перезванивал в течение десяти минут на звонок, который легко шел навстречу, вникал и всегда пытался помочь заявил Мединский

Церемония прощания с бывшим главой Министерства обороны РФ Сергеем Ивановым проходит сегодня, 30 июня. Глава государства Владимир Путин, присутствовавший на церемонии, возложил цветы и кратко пообщался с семьей Иванова.