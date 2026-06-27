Москва27 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего министра обороны и спецпредставителя президента России Сергея Иванова, который скончался 26 июня.

Глава государства отметил вклад Иванова в развитие страны и укрепление ее суверенитета. Его знания, опыт и энергия были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы, подчеркнул президент.

Примите искренние, глубокие соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича. Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля

На всех постах Иванов показал себя как деятельный, грамотный руководитель и как надежный, порядочный человек, отметил Путин. Он добавил, что Сергея Иванова уважали все, кто его знал, и кто с ним работал.

Таким он останется в нашей памяти заключил президент

26 июня стало известно, что экс-министр обороны, спецпредставитель президента РФ, почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет. В разное время Иванов занимал посты министра обороны, вице-премьера и руководителя администрации президента.