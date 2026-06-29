Стали известны дата и место похорон экс-министра обороны Сергея Иванова Экс-министра обороны Сергея Иванова похоронят 30 июня на Троекуровском кладбище

Москва29 июн Вести.Бывшего министра обороны России Сергея Иванова похоронят 30 июня, во вторник, на Троекуровском кладбище, передает ТАСС со ссылкой на информацию источника.

Сергей Борисович будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник приводит агентство слова своего собеседника

Экс-министр обороны, спецпредставитель президента РФ, почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет. В разное время он возглавлял военное ведомство, занимал пост вице-премьера и руководил администрацией президента.

Соболезнования родным и близким Иванова выразил президент России Владимир Путин.