В Москве завершились похороны бывшего вице-премьера Сергея Иванова В Москве на Троекуровском кладбище похоронен бывший вице-премьер Сергей Иванов

Москва30 июн Вести.В Москве на Троекуровском кладбище завершились похороны Сергея Иванова, который скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Бывшего вице-премьера похоронили рядом с его сыном Александром. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Иванов - ветеран внешней разведки, работавший в этой сфере с 1970-х годов. В разное время он возглавлял министерство обороны, занимал пост вице-премьера и руководил администрацией президента. Позднее Иванов стал спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.