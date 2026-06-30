Москва30 июнВести.Во вторник, 30 июня, проходит церемония прощания с бывшим главой Министерства обороны РФ Сергеем Ивановым. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня пройдут его похороны. Он будет погребен на Троекуровском кладбище.
Генерал-полковника разведки Иванова проводит в последний путь сводный расчет отдельной роты почетного караула, представляющий все три рода войск – Сухопутные войска, ВКС и ВМФнаписано в публикации ТАСС
На церемонию прощания отдельный венок также был прислан от ЦСКА. Иванов был болельщиком армейского клуба.
О смерти Сергея Иванова стало известно в пятницу, 26 июня.