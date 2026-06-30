В Москве проходит церемония прощания с экс-министром обороны Ивановым

В Москве прощаются с экс-главой Минобороны РФ Ивановым В Москве проходит церемония прощания с экс-министром обороны Ивановым

Москва30 июн Вести.Во вторник, 30 июня, проходит церемония прощания с бывшим главой Министерства обороны РФ Сергеем Ивановым. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня пройдут его похороны. Он будет погребен на Троекуровском кладбище.

Генерал-полковника разведки Иванова проводит в последний путь сводный расчет отдельной роты почетного караула, представляющий все три рода войск – Сухопутные войска, ВКС и ВМФ написано в публикации ТАСС

На церемонию прощания отдельный венок также был прислан от ЦСКА. Иванов был болельщиком армейского клуба.

О смерти Сергея Иванова стало известно в пятницу, 26 июня.