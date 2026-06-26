Москва26 июн Вести.Ушел из жизни бывший министр обороны, спецпредставитель президент России и почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. Ему было 73 года.

Причины его смерти пока не раскрываются. Информация о дате, времени и месте прощания с ним будет размещена позднее.

Почетный президент Единой Лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова говорится в Telegram-канале Единой лиги ВТБ

Отмечается, что Иванов стоял у истоков международного баскетбольного турнира и внес большой вклад в его становление и развитие. Также сообщается, что благодаря именно его поддержке и вниманию этот вид спорта стал одним из ключевых в России.