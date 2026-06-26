Медведев рассказал о вкладе Сергея Иванова в развитие ВС РФ Медведев: Сергей Иванов внес значительный вклад в развитие Вооруженных сил

Москва26 июн Вести.Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов внес значительный вклад в совершенствование Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, которую Медведев направил в связи со смертью Иванова.

Занимая высокие ответственные посты, Сергей Борисович многое сделал для стабильного развития современной России, внес значимый вклад в совершенствование ее Вооруженных сил, укрепление обороноспособности и безопасности говорится в телеграмме, текст которой приводит секретариат Иванова

В пятницу, 26 июня, стало известно о смерти Сергея Иванова. Причины его смерти пока не раскрываются. Соболезнования по этому поводу уже высказали президент РФ Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие государственные деятели.

Иванов занимал пост министра обороны с 2001 по 2007 годы.