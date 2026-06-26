Матвиенко: Сергей Иванов оставил заметный след в истории России Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Сергея Иванова

Москва26 июн Вести.Бывший министр обороны России Сергей Иванов оставил заметный след в истории страны. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко написала в телеграмме, текст которой распространила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

По ее словам, его будут помнить как настоящего патриота и надежного товарища.

Сергей Борисович прошел свой жизненный путь достойно, оставив заметный след в истории России, которой был всецело предан. Мы будем помнить его как настоящего патриота, надежного товарища и друга написала она

Бывший министр обороны, экс-глава президентской администрации, спецпредставитель президента России Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет​​​. Причины его смерти пока не раскрываются. Информация о дате, времени и месте прощания с ним будет размещена позднее.