Москва26 июнВести.Бывший министр обороны России Сергей Иванов оставил заметный след в истории страны. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко написала в телеграмме, текст которой распространила пресс-служба верхней палаты российского парламента.
По ее словам, его будут помнить как настоящего патриота и надежного товарища.
Сергей Борисович прошел свой жизненный путь достойно, оставив заметный след в истории России, которой был всецело предан. Мы будем помнить его как настоящего патриота, надежного товарища и друганаписала она
Бывший министр обороны, экс-глава президентской администрации, спецпредставитель президента России Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Причины его смерти пока не раскрываются. Информация о дате, времени и месте прощания с ним будет размещена позднее.